Wrapped Nibiru (WNIBI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.0120219 $ 0.0120219 $ 0.0120219 24u laag $ 0.01226557 $ 0.01226557 $ 0.01226557 24u hoog 24u laag $ 0.0120219$ 0.0120219 $ 0.0120219 24u hoog $ 0.01226557$ 0.01226557 $ 0.01226557 Hoogste prijs ooit $ 0.01299167$ 0.01299167 $ 0.01299167 Laagste prijs $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -1.81% Prijswijziging (7D) -0.77% Prijswijziging (7D) -0.77%

Wrapped Nibiru (WNIBI) real-time prijs is $0.01202311. De afgelopen 24 uur werd er WNIBI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0120219 en een hoogtepunt van $ 0.01226557, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WNIBI hoogste prijs aller tijden is $ 0.01299167, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00965263 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WNIBI met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -1.81% in de afgelopen 24 uur en -0.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Nibiru (WNIBI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 131.60K$ 131.60K $ 131.60K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 131.60K$ 131.60K $ 131.60K Circulerende voorraad 10.95M 10.95M 10.95M Totale voorraad 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Nibiru is $ 131.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WNIBI is 10.95M, met een totale voorraad van 10945424.77. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 131.60K.