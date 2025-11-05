Wrapped M (WM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 24u laag $ 2.48 $ 2.48 $ 2.48 24u hoog 24u laag $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 24u hoog $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 Hoogste prijs ooit $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Laagste prijs $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Prijswijziging (1u) +0.58% Prijswijziging (1D) +6.75% Prijswijziging (7D) +5.78% Prijswijziging (7D) +5.78%

Wrapped M (WM) real-time prijs is $2.46. De afgelopen 24 uur werd er WM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.31 en een hoogtepunt van $ 2.48, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WM hoogste prijs aller tijden is $ 2.96, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.363505 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WM met +0.58% veranderd in het afgelopen uur, +6.75% in de afgelopen 24 uur en +5.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped M (WM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Circulerende voorraad 985.48K 985.48K 985.48K Totale voorraad 985,483.0631874012 985,483.0631874012 985,483.0631874012

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped M is $ 2.43M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WM is 985.48K, met een totale voorraad van 985483.0631874012. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.43M.