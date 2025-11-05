Wrapped HSK (WHSK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.293058 $ 0.293058 $ 0.293058 24u laag $ 0.313544 $ 0.313544 $ 0.313544 24u hoog 24u laag $ 0.293058$ 0.293058 $ 0.293058 24u hoog $ 0.313544$ 0.313544 $ 0.313544 Hoogste prijs ooit $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Laagste prijs $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Prijswijziging (1u) +0.50% Prijswijziging (1D) -4.19% Prijswijziging (7D) -16.40% Prijswijziging (7D) -16.40%

Wrapped HSK (WHSK) real-time prijs is $0.300375. De afgelopen 24 uur werd er WHSK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.293058 en een hoogtepunt van $ 0.313544, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WHSK hoogste prijs aller tijden is $ 0.608571, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.282035 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WHSK met +0.50% veranderd in het afgelopen uur, -4.19% in de afgelopen 24 uur en -16.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped HSK (WHSK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Circulerende voorraad 3.89M 3.89M 3.89M Totale voorraad 3,881,259.799865412 3,881,259.799865412 3,881,259.799865412

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped HSK is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WHSK is 3.89M, met een totale voorraad van 3881259.799865412. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.17M.