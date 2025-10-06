Wrapped HLP (WHLP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 24u laag $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24u hoog 24u laag $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 24u hoog $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Hoogste prijs ooit $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 Laagste prijs $ 0.915753$ 0.915753 $ 0.915753 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) +0.16% Prijswijziging (7D) +0.23% Prijswijziging (7D) +0.23%

Wrapped HLP (WHLP) real-time prijs is $1.025. De afgelopen 24 uur werd er WHLP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.012 en een hoogtepunt van $ 1.029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WHLP hoogste prijs aller tijden is $ 1.048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.915753 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WHLP met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, +0.16% in de afgelopen 24 uur en +0.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Circulerende voorraad 6.91M 6.91M 6.91M Totale voorraad 6,912,697.901994 6,912,697.901994 6,912,697.901994

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped HLP is $ 7.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WHLP is 6.91M, met een totale voorraad van 6912697.901994. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.08M.