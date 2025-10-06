De live Wrapped HLP prijs vandaag is 1.025 USD. Volg realtime WHLP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WHLP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Wrapped HLP prijs vandaag is 1.025 USD. Volg realtime WHLP naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WHLP prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WHLP

WHLP Prijsinformatie

WHLP officiële website

WHLP tokenomie

WHLP Prijsvoorspelling

Wrapped HLP Prijs (WHLP)

1 WHLP naar USD live prijs:

$1.025
$1.025$1.025
+0.10%1D
USD
Wrapped HLP (WHLP) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:45 (UTC+8)

Wrapped HLP (WHLP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24u laag
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24u hoog

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

+0.08%

+0.16%

+0.23%

+0.23%

Wrapped HLP (WHLP) real-time prijs is $1.025. De afgelopen 24 uur werd er WHLP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.012 en een hoogtepunt van $ 1.029, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WHLP hoogste prijs aller tijden is $ 1.048, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.915753 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WHLP met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, +0.16% in de afgelopen 24 uur en +0.23% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped HLP (WHLP) Marktinformatie

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

--
----

$ 7.08M
$ 7.08M$ 7.08M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,697.901994
6,912,697.901994 6,912,697.901994

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped HLP is $ 7.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WHLP is 6.91M, met een totale voorraad van 6912697.901994. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.08M.

Wrapped HLP (WHLP) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wrapped HLP naar USD $ +0.00166784.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wrapped HLP naar USD $ +0.0095832375.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wrapped HLP naar USD $ +0.0163208700.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wrapped HLP naar USD $ +0.0264625892254265.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00166784+0.16%
30 dagen$ +0.0095832375+0.93%
60 dagen$ +0.0163208700+1.59%
90 dagen$ +0.0264625892254265+2.65%

Wat is Wrapped HLP (WHLP)?

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

Wrapped HLP (WHLP) hulpbron

Officiële website

Wrapped HLP Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wrapped HLP (WHLP) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wrapped HLP (WHLP) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wrapped HLP te bekijken.

Bekijk nu de Wrapped HLP prijsvoorspelling !

WHLP naar lokale valuta's

Wrapped HLP (WHLP) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wrapped HLP (WHLP) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WHLP token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wrapped HLP (WHLP)

Hoeveel is Wrapped HLP (WHLP) vandaag waard?
De live WHLP prijs in USD is 1.025 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WHLP naar USD prijs?
De huidige prijs van WHLP naar USD is $ 1.025. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wrapped HLP?
De marktkapitalisatie van WHLP is $ 7.08M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WHLP?
De circulerende voorraad van WHLP is 6.91M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WHLP?
WHLP bereikte een ATH-prijs van 1.048 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WHLP?
WHLP zag een ATL-prijs van 0.915753 USD.
Wat is het handelsvolume van WHLP?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WHLP is -- USD.
Zal WHLP dit jaar hoger gaan?
WHLP kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WHLP prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:28:45 (UTC+8)

