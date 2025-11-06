Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 100,203 $ 100,203 $ 100,203 24u laag $ 104,059 $ 104,059 $ 104,059 24u hoog 24u laag $ 100,203$ 100,203 $ 100,203 24u hoog $ 104,059$ 104,059 $ 104,059 Hoogste prijs ooit $ 124,609$ 124,609 $ 124,609 Laagste prijs $ 100,203$ 100,203 $ 100,203 Prijswijziging (1u) +0.30% Prijswijziging (1D) -1.13% Prijswijziging (7D) -8.97% Prijswijziging (7D) -8.97%

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) real-time prijs is $102,876. De afgelopen 24 uur werd er WGBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 100,203 en een hoogtepunt van $ 104,059, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WGBTC hoogste prijs aller tijden is $ 124,609, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 100,203 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WGBTC met +0.30% veranderd in het afgelopen uur, -1.13% in de afgelopen 24 uur en -8.97% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 350.81K$ 350.81K $ 350.81K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 350.81K$ 350.81K $ 350.81K Circulerende voorraad 3.41 3.41 3.41 Totale voorraad 3.409637627946771 3.409637627946771 3.409637627946771

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Goat Bitcoin is $ 350.81K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WGBTC is 3.41, met een totale voorraad van 3.409637627946771. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 350.81K.