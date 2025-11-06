BeursDEX+
De live Wrapped Elephant prijs vandaag is 0.00481179 USD. Volg realtime WELEPHANT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WELEPHANT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 WELEPHANT naar USD live prijs:

$0.00481179
$0.00481179
+2.70%1D
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) live prijsgrafiek
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00412634
$ 0.00412634
24u laag
$ 0.00481006
$ 0.00481006
24u hoog

$ 0.00412634
$ 0.00412634

$ 0.00481006
$ 0.00481006

$ 0.00642276
$ 0.00642276

$ 0.00412634
$ 0.00412634

+1.40%

+2.75%

-7.37%

-7.37%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) real-time prijs is $0.00481179. De afgelopen 24 uur werd er WELEPHANT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00412634 en een hoogtepunt van $ 0.00481006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WELEPHANT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00642276, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00412634 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WELEPHANT met +1.40% veranderd in het afgelopen uur, +2.75% in de afgelopen 24 uur en -7.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Marktinformatie

$ 146.41K
$ 146.41K

--
--

$ 146.41K
$ 146.41K

30.43M
30.43M

30,428,045.01378914
30,428,045.01378914

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Elephant is $ 146.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WELEPHANT is 30.43M, met een totale voorraad van 30428045.01378914. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 146.41K.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wrapped Elephant naar USD $ +0.00012856.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wrapped Elephant naar USD $ -0.0007459193.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wrapped Elephant naar USD $ -0.0003349708.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wrapped Elephant naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00012856+2.75%
30 dagen$ -0.0007459193-15.50%
60 dagen$ -0.0003349708-6.96%
90 dagen$ 0--

Wat is Wrapped Elephant (WELEPHANT)?

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) hulpbron

Officiële website

Wrapped Elephant Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wrapped Elephant (WELEPHANT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wrapped Elephant (WELEPHANT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wrapped Elephant te bekijken.

Bekijk nu de Wrapped Elephant prijsvoorspelling !

WELEPHANT naar lokale valuta's

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wrapped Elephant (WELEPHANT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WELEPHANT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Hoeveel is Wrapped Elephant (WELEPHANT) vandaag waard?
De live WELEPHANT prijs in USD is 0.00481179 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WELEPHANT naar USD prijs?
De huidige prijs van WELEPHANT naar USD is $ 0.00481179. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wrapped Elephant?
De marktkapitalisatie van WELEPHANT is $ 146.41K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WELEPHANT?
De circulerende voorraad van WELEPHANT is 30.43M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WELEPHANT?
WELEPHANT bereikte een ATH-prijs van 0.00642276 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WELEPHANT?
WELEPHANT zag een ATL-prijs van 0.00412634 USD.
Wat is het handelsvolume van WELEPHANT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WELEPHANT is -- USD.
Zal WELEPHANT dit jaar hoger gaan?
WELEPHANT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WELEPHANT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$103,513.48

$3,394.47

$159.59

$1.0000

$1.0581

$103,513.48

$3,394.47

$159.59

$2.2703

$0.16719

$0.00000

$0.00000

$0.03278

$0.00901

$0.00817

$0.2346

$0.00000000011834

$0.01401

$0.0000320

$0.000000000075

