Wrapped Elephant (WELEPHANT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00412634 $ 0.00412634 $ 0.00412634 24u laag $ 0.00481006 $ 0.00481006 $ 0.00481006 24u hoog 24u laag $ 0.00412634$ 0.00412634 $ 0.00412634 24u hoog $ 0.00481006$ 0.00481006 $ 0.00481006 Hoogste prijs ooit $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 Laagste prijs $ 0.00412634$ 0.00412634 $ 0.00412634 Prijswijziging (1u) +1.40% Prijswijziging (1D) +2.75% Prijswijziging (7D) -7.37% Prijswijziging (7D) -7.37%

Wrapped Elephant (WELEPHANT) real-time prijs is $0.00481179. De afgelopen 24 uur werd er WELEPHANT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00412634 en een hoogtepunt van $ 0.00481006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WELEPHANT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00642276, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00412634 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WELEPHANT met +1.40% veranderd in het afgelopen uur, +2.75% in de afgelopen 24 uur en -7.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 146.41K$ 146.41K $ 146.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 146.41K$ 146.41K $ 146.41K Circulerende voorraad 30.43M 30.43M 30.43M Totale voorraad 30,428,045.01378914 30,428,045.01378914 30,428,045.01378914

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Elephant is $ 146.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WELEPHANT is 30.43M, met een totale voorraad van 30428045.01378914. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 146.41K.