Wrapped DOR (WDOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00259963 $ 0.00259963 $ 0.00259963 24u laag $ 0.00269227 $ 0.00269227 $ 0.00269227 24u hoog 24u laag $ 0.00259963$ 0.00259963 $ 0.00259963 24u hoog $ 0.00269227$ 0.00269227 $ 0.00269227 Hoogste prijs ooit $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.70% Prijswijziging (7D) -3.70% Prijswijziging (7D) -3.70%

Wrapped DOR (WDOR) real-time prijs is $0.00261948. De afgelopen 24 uur werd er WDOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00259963 en een hoogtepunt van $ 0.00269227, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WDOR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00916377, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WDOR met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.70% in de afgelopen 24 uur en -3.70% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped DOR (WDOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 65.49K$ 65.49K $ 65.49K Circulerende voorraad 25.00M 25.00M 25.00M Totale voorraad 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped DOR is $ 65.49K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WDOR is 25.00M, met een totale voorraad van 25000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 65.49K.