Wrapped CTC (WCTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped CTC (WCTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Wrapped CTC (WCTC) Informatie WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Officiële website: https://creditcoin.org/ Koop nu WCTC!

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped CTC (WCTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Totale voorraad: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Circulerende voorraad: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Hoogste ooit: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 Laagste ooit: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Huidige prijs: $ 0.240183 $ 0.240183 $ 0.240183 Meer informatie over Wrapped CTC (WCTC) prijs

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped CTC (WCTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WCTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WCTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WCTC begrijpt, kun je de live prijs van WCTC token verkennen!

Prijsvoorspelling van WCTC Wil je weten waar je WCTC naartoe gaat? Onze WCTC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WCTC token!

