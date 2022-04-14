Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Informatie What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What's next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Officiële website: https://www.morphex.trade/

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Totale voorraad: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Circulerende voorraad: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Hoogste ooit: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Laagste ooit: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Huidige prijs: $ 1.27 $ 1.27 $ 1.27 Meer informatie over Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) prijs

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WBLT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WBLT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WBLT begrijpt, kun je de live prijs van WBLT token verkennen!

