Wrapped BESC (WBESC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 2.55 $ 2.55 $ 2.55 24u laag $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 24u hoog 24u laag $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 24u hoog $ 2.81$ 2.81 $ 2.81 Hoogste prijs ooit $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Laagste prijs $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Prijswijziging (1u) -0.15% Prijswijziging (1D) +3.98% Prijswijziging (7D) -13.33% Prijswijziging (7D) -13.33%

Wrapped BESC (WBESC) real-time prijs is $2.77. De afgelopen 24 uur werd er WBESC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 2.55 en een hoogtepunt van $ 2.81, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WBESC hoogste prijs aller tijden is $ 5.37, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 2.55 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WBESC met -0.15% veranderd in het afgelopen uur, +3.98% in de afgelopen 24 uur en -13.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped BESC (WBESC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Circulerende voorraad 801.57K 801.57K 801.57K Totale voorraad 801,568.2092906949 801,568.2092906949 801,568.2092906949

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped BESC is $ 2.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WBESC is 801.57K, met een totale voorraad van 801568.2092906949. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.22M.