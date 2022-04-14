Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Wrapped Beacon ETH (WBETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Officiële website: https://www.binance.com/en/wbeth

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Wrapped Beacon ETH (WBETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.73B $ 14.73B $ 14.73B Totale voorraad: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Circulerende voorraad: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.73B $ 14.73B $ 14.73B Hoogste ooit: $ 5,330.78 $ 5,330.78 $ 5,330.78 Laagste ooit: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 Huidige prijs: $ 4,513.49 $ 4,513.49 $ 4,513.49 Meer informatie over Wrapped Beacon ETH (WBETH) prijs

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Wrapped Beacon ETH (WBETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WBETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WBETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WBETH begrijpt, kun je de live prijs van WBETH token verkennen!

