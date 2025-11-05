Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24u laag $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24u hoog 24u laag $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24u hoog $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Hoogste prijs ooit $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Laagste prijs $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) +0.07% Prijswijziging (7D) +0.09% Prijswijziging (7D) +0.09%

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) real-time prijs is $1.003. De afgelopen 24 uur werd er WAPLAUSDT0 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.002 en een hoogtepunt van $ 1.006, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAPLAUSDT0 hoogste prijs aller tijden is $ 1.029, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.988984 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAPLAUSDT0 met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +0.07% in de afgelopen 24 uur en +0.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Circulerende voorraad 2.84M 2.84M 2.84M Totale voorraad 2,842,747.159597 2,842,747.159597 2,842,747.159597

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Plasma USDT0 is $ 2.85M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAPLAUSDT0 is 2.84M, met een totale voorraad van 2842747.159597. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.85M.