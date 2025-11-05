Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.997506 $ 0.997506 $ 0.997506 24u laag $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24u hoog 24u laag $ 0.997506$ 0.997506 $ 0.997506 24u hoog $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Hoogste prijs ooit $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Laagste prijs $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Prijswijziging (1u) +0.08% Prijswijziging (1D) -0.03% Prijswijziging (7D) -0.07% Prijswijziging (7D) -0.07%

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) real-time prijs is $0.999394. De afgelopen 24 uur werd er WAPLAUSDE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.997506 en een hoogtepunt van $ 1.002, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAPLAUSDE hoogste prijs aller tijden is $ 1.028, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.956016 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAPLAUSDE met +0.08% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en -0.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 742.35K$ 742.35K $ 742.35K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 742.35K$ 742.35K $ 742.35K Circulerende voorraad 742.80K 742.80K 742.80K Totale voorraad 742,797.2059737669 742,797.2059737669 742,797.2059737669

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Plasma USDe is $ 742.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAPLAUSDE is 742.80K, met een totale voorraad van 742797.2059737669. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 742.35K.