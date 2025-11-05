Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Laagste prijs $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) real-time prijs is $4,381.62. De afgelopen 24 uur werd er WAOPTWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAOPTWETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,168.19, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 4,005.73 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAOPTWETH met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 747.99K$ 747.99K $ 747.99K Circulerende voorraad 170.93 170.93 170.93 Totale voorraad 170.7109606935193 170.7109606935193 170.7109606935193

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Optimism WETH is $ 1.13M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAOPTWETH is 170.93, met een totale voorraad van 170.7109606935193. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 747.99K.