Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 4,441.48 $ 4,441.48 $ 4,441.48 24u laag $ 4,460.3 $ 4,460.3 $ 4,460.3 24u hoog 24u laag $ 4,441.48$ 4,441.48 $ 4,441.48 24u hoog $ 4,460.3$ 4,460.3 $ 4,460.3 Hoogste prijs ooit $ 5,982.55$ 5,982.55 $ 5,982.55 Laagste prijs $ 4,252.18$ 4,252.18 $ 4,252.18 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) -0.41% Prijswijziging (7D) -8.35% Prijswijziging (7D) -8.35%

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) real-time prijs is $4,441.88. De afgelopen 24 uur werd er WAGNOWSTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 4,441.48 en een hoogtepunt van $ 4,460.3, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAGNOWSTETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,982.55, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 4,252.18 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAGNOWSTETH met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.41% in de afgelopen 24 uur en -8.35% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Circulerende voorraad 740.09 740.09 740.09 Totale voorraad 740.0870280442687 740.0870280442687 740.0870280442687

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Gnosis wstETH is $ 3.29M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAGNOWSTETH is 740.09, met een totale voorraad van 740.0870280442687. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.29M.