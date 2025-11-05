Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,705.99 $ 3,705.99 $ 3,705.99 24u laag $ 3,718.67 $ 3,718.67 $ 3,718.67 24u hoog 24u laag $ 3,705.99$ 3,705.99 $ 3,705.99 24u hoog $ 3,718.67$ 3,718.67 $ 3,718.67 Hoogste prijs ooit $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Laagste prijs $ 3,547.69$ 3,547.69 $ 3,547.69 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) -0.33% Prijswijziging (7D) -8.42% Prijswijziging (7D) -8.42%

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) real-time prijs is $3,706.32. De afgelopen 24 uur werd er WAGNOWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,705.99 en een hoogtepunt van $ 3,718.67, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAGNOWETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,023.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,547.69 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAGNOWETH met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.33% in de afgelopen 24 uur en -8.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Circulerende voorraad 578.95 578.95 578.95 Totale voorraad 578.9504796318386 578.9504796318386 578.9504796318386

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Gnosis WETH is $ 2.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAGNOWETH is 578.95, met een totale voorraad van 578.9504796318386. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.15M.