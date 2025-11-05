Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,260.36 $ 3,260.36 $ 3,260.36 24u laag $ 3,769.49 $ 3,769.49 $ 3,769.49 24u hoog 24u laag $ 3,260.36$ 3,260.36 $ 3,260.36 24u hoog $ 3,769.49$ 3,769.49 $ 3,769.49 Hoogste prijs ooit $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Laagste prijs $ 3,260.36$ 3,260.36 $ 3,260.36 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -3.87% Prijswijziging (7D) -16.10% Prijswijziging (7D) -16.10%

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) real-time prijs is $3,552.62. De afgelopen 24 uur werd er WAETHWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,260.36 en een hoogtepunt van $ 3,769.49, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHWETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,206.48, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,260.36 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHWETH met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -3.87% in de afgelopen 24 uur en -16.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 119.17M$ 119.17M $ 119.17M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 119.17M$ 119.17M $ 119.17M Circulerende voorraad 33.54K 33.54K 33.54K Totale voorraad 33,543.19301016685 33,543.19301016685 33,543.19301016685

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum WETH is $ 119.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHWETH is 33.54K, met een totale voorraad van 33543.19301016685. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 119.17M.