Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24u laag $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24u hoog 24u laag $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24u hoog $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Hoogste prijs ooit $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Laagste prijs $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Prijswijziging (1u) +0.07% Prijswijziging (1D) +0.02% Prijswijziging (7D) +0.03% Prijswijziging (7D) +0.03%

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) real-time prijs is $1.15. De afgelopen 24 uur werd er WAETHUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.12 en een hoogtepunt van $ 1.15, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.23, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.033 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHUSDT met +0.07% veranderd in het afgelopen uur, +0.02% in de afgelopen 24 uur en +0.03% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 117.41M$ 117.41M $ 117.41M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 117.35M$ 117.35M $ 117.35M Circulerende voorraad 102.55M 102.55M 102.55M Totale voorraad 102,502,536.976222 102,502,536.976222 102,502,536.976222

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum USDT is $ 117.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHUSDT is 102.55M, met een totale voorraad van 102502536.976222. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 117.35M.