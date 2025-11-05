Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Prijsinformatie (USD)

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) real-time prijs is $1.15. De afgelopen 24 uur werd er WAETHUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.12 en een hoogtepunt van $ 1.17, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.27, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.965606 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHUSDC met +0.19% veranderd in het afgelopen uur, +0.88% in de afgelopen 24 uur en +0.06% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Marktinformatie

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum USDC is $ 123.11M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHUSDC is 107.03M, met een totale voorraad van 107011116.834837. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 123.10M.