Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,788.92 $ 3,788.92 $ 3,788.92 24u laag $ 4,432.07 $ 4,432.07 $ 4,432.07 24u hoog 24u laag $ 3,788.92$ 3,788.92 $ 3,788.92 24u hoog $ 4,432.07$ 4,432.07 $ 4,432.07 Hoogste prijs ooit $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Laagste prijs $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Prijswijziging (1u) +1.18% Prijswijziging (1D) -4.17% Prijswijziging (7D) -16.19% Prijswijziging (7D) -16.19%

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) real-time prijs is $4,111.32. De afgelopen 24 uur werd er WAETHLIDOWSTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,788.92 en een hoogtepunt van $ 4,432.07, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHLIDOWSTETH hoogste prijs aller tijden is $ 6,300.14, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,160.66 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHLIDOWSTETH met +1.18% veranderd in het afgelopen uur, -4.17% in de afgelopen 24 uur en -16.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.26M$ 8.26M $ 8.26M Circulerende voorraad 2.01K 2.01K 2.01K Totale voorraad 2,008.930841224317 2,008.930841224317 2,008.930841224317

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH is $ 8.26M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHLIDOWSTETH is 2.01K, met een totale voorraad van 2008.930841224317. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.26M.