Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,206.71 $ 3,206.71 $ 3,206.71 24u laag $ 3,710.38 $ 3,710.38 $ 3,710.38 24u hoog 24u laag $ 3,206.71$ 3,206.71 $ 3,206.71 24u hoog $ 3,710.38$ 3,710.38 $ 3,710.38 Hoogste prijs ooit $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Laagste prijs $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Prijswijziging (1u) +1.08% Prijswijziging (1D) -3.98% Prijswijziging (7D) -15.57% Prijswijziging (7D) -15.57%

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) real-time prijs is $3,457.69. De afgelopen 24 uur werd er WAETHLIDOWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,206.71 en een hoogtepunt van $ 3,710.38, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHLIDOWETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,312.72, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1,900.47 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHLIDOWETH met +1.08% veranderd in het afgelopen uur, -3.98% in de afgelopen 24 uur en -15.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Circulerende voorraad 506.40 506.40 506.40 Totale voorraad 487.0018503462252 487.0018503462252 487.0018503462252

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum Lido WETH is $ 1.76M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHLIDOWETH is 506.40, met een totale voorraad van 487.0018503462252. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.69M.