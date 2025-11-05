Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.997903 24u hoog $ 1.033 Hoogste prijs ooit $ 1.11 Laagste prijs $ 0.920237 Prijswijziging (1u) +0.04% Prijswijziging (1D) +0.46% Prijswijziging (7D) -0.02%

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) real-time prijs is $1.022. De afgelopen 24 uur werd er WAETHLIDOGHO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.997903 en een hoogtepunt van $ 1.033, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAETHLIDOGHO hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.920237 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAETHLIDOGHO met +0.04% veranderd in het afgelopen uur, +0.46% in de afgelopen 24 uur en -0.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.22M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.31M Circulerende voorraad 12.93M Totale voorraad 13,024,162.18715237

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Ethereum Lido GHO is $ 13.22M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAETHLIDOGHO is 12.93M, met een totale voorraad van 13024162.18715237. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.31M.