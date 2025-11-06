Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,757.51 $ 3,757.51 $ 3,757.51 24u laag $ 4,537.69 $ 4,537.69 $ 4,537.69 24u hoog 24u laag $ 3,757.51$ 3,757.51 $ 3,757.51 24u hoog $ 4,537.69$ 4,537.69 $ 4,537.69 Hoogste prijs ooit $ 8,323.65$ 8,323.65 $ 8,323.65 Laagste prijs $ 3,757.51$ 3,757.51 $ 3,757.51 Prijswijziging (1u) +1.73% Prijswijziging (1D) -8.62% Prijswijziging (7D) -15.02% Prijswijziging (7D) -15.02%

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) real-time prijs is $4,145.9. De afgelopen 24 uur werd er WABASWSTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,757.51 en een hoogtepunt van $ 4,537.69, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WABASWSTETH hoogste prijs aller tijden is $ 8,323.65, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,757.51 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WABASWSTETH met +1.73% veranderd in het afgelopen uur, -8.62% in de afgelopen 24 uur en -15.02% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 130.45K$ 130.45K $ 130.45K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 130.45K$ 130.45K $ 130.45K Circulerende voorraad 31.46 31.46 31.46 Totale voorraad 31.46374839457762 31.46374839457762 31.46374839457762

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Base wstETH is $ 130.45K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WABASWSTETH is 31.46, met een totale voorraad van 31.46374839457762. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 130.45K.