Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,209.01 $ 3,209.01 $ 3,209.01 24u laag $ 3,847.28 $ 3,847.28 $ 3,847.28 24u hoog 24u laag $ 3,209.01$ 3,209.01 $ 3,209.01 24u hoog $ 3,847.28$ 3,847.28 $ 3,847.28 Hoogste prijs ooit $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Laagste prijs $ 3,209.01$ 3,209.01 $ 3,209.01 Prijswijziging (1u) +0.75% Prijswijziging (1D) -4.40% Prijswijziging (7D) -15.92% Prijswijziging (7D) -15.92%

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) real-time prijs is $3,494.82. De afgelopen 24 uur werd er WABASWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,209.01 en een hoogtepunt van $ 3,847.28, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WABASWETH hoogste prijs aller tijden is $ 7,104.16, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,209.01 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WABASWETH met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, -4.40% in de afgelopen 24 uur en -15.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 734.55K$ 734.55K $ 734.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 734.55K$ 734.55K $ 734.55K Circulerende voorraad 210.08 210.08 210.08 Totale voorraad 210.0776375472706 210.0776375472706 210.0776375472706

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Base WETH is $ 734.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WABASWETH is 210.08, met een totale voorraad van 210.0776375472706. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 734.55K.