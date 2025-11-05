Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.07 $ 1.07 $ 1.07 24u laag $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24u hoog 24u laag $ 1.07$ 1.07 $ 1.07 24u hoog $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Hoogste prijs ooit $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Laagste prijs $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Prijswijziging (1u) -0.21% Prijswijziging (1D) -0.20% Prijswijziging (7D) +0.65% Prijswijziging (7D) +0.65%

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) real-time prijs is $1.11. De afgelopen 24 uur werd er WABASUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.07 en een hoogtepunt van $ 1.19, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WABASUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 2.18, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.011 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WABASUSDC met -0.21% veranderd in het afgelopen uur, -0.20% in de afgelopen 24 uur en +0.65% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Circulerende voorraad 3.76M 3.76M 3.76M Totale voorraad 3,749,120.771873 3,749,120.771873 3,749,120.771873

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Base USDC is $ 4.18M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WABASUSDC is 3.76M, met een totale voorraad van 3749120.771873. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.17M.