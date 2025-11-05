Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24u laag $ 1.072 $ 1.072 $ 1.072 24u hoog 24u laag $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24u hoog $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Hoogste prijs ooit $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Laagste prijs $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Prijswijziging (1u) -0.26% Prijswijziging (1D) -0.03% Prijswijziging (7D) +0.01% Prijswijziging (7D) +0.01%

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) real-time prijs is $1.029. De afgelopen 24 uur werd er WABASGHO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.007 en een hoogtepunt van $ 1.072, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WABASGHO hoogste prijs aller tijden is $ 1.25, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.81731 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WABASGHO met -0.26% veranderd in het afgelopen uur, -0.03% in de afgelopen 24 uur en +0.01% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.37M$ 9.37M $ 9.37M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.37M$ 9.37M $ 9.37M Circulerende voorraad 9.11M 9.11M 9.11M Totale voorraad 9,106,385.700515281 9,106,385.700515281 9,106,385.700515281

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Base GHO is $ 9.37M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WABASGHO is 9.11M, met een totale voorraad van 9106385.700515281. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.37M.