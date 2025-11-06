BeursDEX+
De live Wrapped Aave Avalanche WAVAX prijs vandaag is 17.96 USD. Volg realtime WAAVAWAVAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAAVAWAVAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Wrapped Aave Avalanche WAVAX prijs vandaag is 17.96 USD. Volg realtime WAAVAWAVAX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WAAVAWAVAX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 WAAVAWAVAX naar USD live prijs:

$17.96
+2.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:04:17 (UTC+8)

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 16.24
24u laag
$ 17.98
24u hoog

$ 16.24
$ 17.98
$ 37.8
$ 9.46
+0.43%

+2.43%

-13.80%

-13.80%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) real-time prijs is $17.96. De afgelopen 24 uur werd er WAAVAWAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 16.24 en een hoogtepunt van $ 17.98, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAAVAWAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 37.8, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 9.46 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAAVAWAVAX met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +2.43% in de afgelopen 24 uur en -13.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Marktinformatie

$ 52.64K
--
$ 52.64K
2.94K
2,935.344890175802
De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche WAVAX is $ 52.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAAVAWAVAX is 2.94K, met een totale voorraad van 2935.344890175802. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.64K.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Wrapped Aave Avalanche WAVAX naar USD $ +0.425413.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Wrapped Aave Avalanche WAVAX naar USD $ -8.2947308120.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Wrapped Aave Avalanche WAVAX naar USD $ -5.5829360440.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Wrapped Aave Avalanche WAVAX naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.425413+2.43%
30 dagen$ -8.2947308120-46.18%
60 dagen$ -5.5829360440-31.08%
90 dagen$ 0--

Wat is Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Wrapped Aave Avalanche WAVAX te bekijken.

Bekijk nu de Wrapped Aave Avalanche WAVAX prijsvoorspelling !

WAAVAWAVAX naar lokale valuta's

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WAAVAWAVAX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Hoeveel is Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) vandaag waard?
De live WAAVAWAVAX prijs in USD is 17.96 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WAAVAWAVAX naar USD prijs?
De huidige prijs van WAAVAWAVAX naar USD is $ 17.96. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche WAVAX?
De marktkapitalisatie van WAAVAWAVAX is $ 52.64K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WAAVAWAVAX?
De circulerende voorraad van WAAVAWAVAX is 2.94K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WAAVAWAVAX?
WAAVAWAVAX bereikte een ATH-prijs van 37.8 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WAAVAWAVAX?
WAAVAWAVAX zag een ATL-prijs van 9.46 USD.
Wat is het handelsvolume van WAAVAWAVAX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WAAVAWAVAX is -- USD.
Zal WAAVAWAVAX dit jaar hoger gaan?
WAAVAWAVAX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WAAVAWAVAX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-06 00:04:17 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

