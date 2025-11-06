Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 16.24 $ 16.24 $ 16.24 24u laag $ 17.98 $ 17.98 $ 17.98 24u hoog 24u laag $ 16.24$ 16.24 $ 16.24 24u hoog $ 17.98$ 17.98 $ 17.98 Hoogste prijs ooit $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Laagste prijs $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Prijswijziging (1u) +0.43% Prijswijziging (1D) +2.43% Prijswijziging (7D) -13.80% Prijswijziging (7D) -13.80%

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) real-time prijs is $17.96. De afgelopen 24 uur werd er WAAVAWAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 16.24 en een hoogtepunt van $ 17.98, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAAVAWAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 37.8, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 9.46 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAAVAWAVAX met +0.43% veranderd in het afgelopen uur, +2.43% in de afgelopen 24 uur en -13.80% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K Circulerende voorraad 2.94K 2.94K 2.94K Totale voorraad 2,935.344890175802 2,935.344890175802 2,935.344890175802

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche WAVAX is $ 52.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAAVAWAVAX is 2.94K, met een totale voorraad van 2935.344890175802. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.64K.