Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u laag $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 24u hoog 24u laag $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24u hoog $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 Hoogste prijs ooit $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Laagste prijs $ 0.574882$ 0.574882 $ 0.574882 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -0.39% Prijswijziging (7D) +0.58% Prijswijziging (7D) +0.58%

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) real-time prijs is $1.19. De afgelopen 24 uur werd er WAAVAUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 1.28, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAAVAUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.53, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.574882 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAAVAUSDT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -0.39% in de afgelopen 24 uur en +0.58% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 92.06K$ 92.06K $ 92.06K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 92.06K$ 92.06K $ 92.06K Circulerende voorraad 77.35K 77.35K 77.35K Totale voorraad 77,352.910546 77,352.910546 77,352.910546

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche USDT is $ 92.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAAVAUSDT is 77.35K, met een totale voorraad van 77352.910546. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 92.06K.