Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24u laag $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24u hoog 24u laag $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24u hoog $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Hoogste prijs ooit $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Laagste prijs $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Prijswijziging (1u) +0.41% Prijswijziging (1D) +0.62% Prijswijziging (7D) +0.63% Prijswijziging (7D) +0.63%

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) real-time prijs is $1.18. De afgelopen 24 uur werd er WAAVAUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.15 en een hoogtepunt van $ 1.24, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAAVAUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.566241 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAAVAUSDC met +0.41% veranderd in het afgelopen uur, +0.62% in de afgelopen 24 uur en +0.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 91.02K$ 91.02K $ 91.02K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 91.02K$ 91.02K $ 91.02K Circulerende voorraad 77.51K 77.51K 77.51K Totale voorraad 77,512.00768 77,512.00768 77,512.00768

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche USDC is $ 91.02K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAAVAUSDC is 77.51K, met een totale voorraad van 77512.00768. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 91.02K.