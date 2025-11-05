Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 18.68 $ 18.68 $ 18.68 24u laag $ 20.73 $ 20.73 $ 20.73 24u hoog 24u laag $ 18.68$ 18.68 $ 18.68 24u hoog $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 Hoogste prijs ooit $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Laagste prijs $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) +2.03% Prijswijziging (7D) -14.92% Prijswijziging (7D) -14.92%

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) real-time prijs is $20.64. De afgelopen 24 uur werd er WAAVASAVAX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 18.68 en een hoogtepunt van $ 20.73, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAAVASAVAX hoogste prijs aller tijden is $ 43.88, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 14.82 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAAVASAVAX met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, +2.03% in de afgelopen 24 uur en -14.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 106.43K$ 106.43K $ 106.43K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 106.45K$ 106.45K $ 106.45K Circulerende voorraad 5.16K 5.16K 5.16K Totale voorraad 5,157.671141585609 5,157.671141585609 5,157.671141585609

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Avalanche SAVAX is $ 106.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAAVASAVAX is 5.16K, met een totale voorraad van 5157.671141585609. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 106.45K.