Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,755.11 $ 3,755.11 $ 3,755.11 24u laag $ 4,341.75 $ 4,341.75 $ 4,341.75 24u hoog 24u laag $ 3,755.11$ 3,755.11 $ 3,755.11 24u hoog $ 4,341.75$ 4,341.75 $ 4,341.75 Hoogste prijs ooit $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Laagste prijs $ 3,755.11$ 3,755.11 $ 3,755.11 Prijswijziging (1u) +0.49% Prijswijziging (1D) -4.06% Prijswijziging (7D) -16.12% Prijswijziging (7D) -16.12%

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) real-time prijs is $4,083.89. De afgelopen 24 uur werd er WAARBWSTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,755.11 en een hoogtepunt van $ 4,341.75, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAARBWSTETH hoogste prijs aller tijden is $ 6,078.71, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,755.11 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAARBWSTETH met +0.49% veranderd in het afgelopen uur, -4.06% in de afgelopen 24 uur en -16.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 623.92K$ 623.92K $ 623.92K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 623.92K$ 623.92K $ 623.92K Circulerende voorraad 152.78 152.78 152.78 Totale voorraad 152.77531826083 152.77531826083 152.77531826083

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Arbitrum wstETH is $ 623.92K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAARBWSTETH is 152.78, met een totale voorraad van 152.77531826083. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 623.92K.