Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 3,267.22 24u hoog $ 3,768.39 Hoogste prijs ooit $ 5,197.67 Laagste prijs $ 3,267.22 Prijswijziging (1u) +0.75% Prijswijziging (1D) -3.84% Prijswijziging (7D) -15.61%

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) real-time prijs is $3,541.18. De afgelopen 24 uur werd er WAARBWETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,267.22 en een hoogtepunt van $ 3,768.39, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAARBWETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,197.67, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,267.22 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAARBWETH met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, -3.84% in de afgelopen 24 uur en -15.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 316.66K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 315.16K Circulerende voorraad 89.42 Totale voorraad 88.99926800364555

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Arbitrum WETH is $ 316.66K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAARBWETH is 89.42, met een totale voorraad van 88.99926800364555. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 315.16K.