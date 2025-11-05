Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24u laag $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24u hoog 24u laag $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 24u hoog $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Hoogste prijs ooit $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Laagste prijs $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Prijswijziging (1u) +1.03% Prijswijziging (1D) +1.86% Prijswijziging (7D) +2.25% Prijswijziging (7D) +2.25%

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) real-time prijs is $1.23. De afgelopen 24 uur werd er WAARBUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.16 en een hoogtepunt van $ 1.24, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAARBUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.24, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.094 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAARBUSDT met +1.03% veranderd in het afgelopen uur, +1.86% in de afgelopen 24 uur en +2.25% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.71M$ 2.71M $ 2.71M Circulerende voorraad 2.22M 2.22M 2.22M Totale voorraad 2,165,457.526216 2,165,457.526216 2,165,457.526216

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Arbitrum USDT is $ 2.71M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAARBUSDT is 2.22M, met een totale voorraad van 2165457.526216. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.71M.