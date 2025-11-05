Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24u laag $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24u hoog 24u laag $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24u hoog $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Hoogste prijs ooit $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Laagste prijs $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Prijswijziging (1u) +0.15% Prijswijziging (1D) +1.21% Prijswijziging (7D) +1.75% Prijswijziging (7D) +1.75%

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) real-time prijs is $1.086. De afgelopen 24 uur werd er WAARBGHO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.036 en een hoogtepunt van $ 1.1, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAARBGHO hoogste prijs aller tijden is $ 1.1, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.976544 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAARBGHO met +0.15% veranderd in het afgelopen uur, +1.21% in de afgelopen 24 uur en +1.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Circulerende voorraad 5.21M 5.21M 5.21M Totale voorraad 5,212,990.0922238 5,212,990.0922238 5,212,990.0922238

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Arbitrum GHO is $ 5.64M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAARBGHO is 5.21M, met een totale voorraad van 5212990.0922238. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.64M.