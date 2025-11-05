Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,278.0 $ 3,278.0 $ 3,278.0 24u laag $ 3,789.13 $ 3,789.13 $ 3,789.13 24u hoog 24u laag $ 3,278.0$ 3,278.0 $ 3,278.0 24u hoog $ 3,789.13$ 3,789.13 $ 3,789.13 Hoogste prijs ooit $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Laagste prijs $ 3,278.0$ 3,278.0 $ 3,278.0 Prijswijziging (1u) +0.27% Prijswijziging (1D) -4.22% Prijswijziging (7D) -16.34% Prijswijziging (7D) -16.34%

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) real-time prijs is $3,560.38. De afgelopen 24 uur werd er WAARBEZETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,278.0 en een hoogtepunt van $ 3,789.13, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WAARBEZETH hoogste prijs aller tijden is $ 5,048.06, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,278.0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WAARBEZETH met +0.27% veranderd in het afgelopen uur, -4.22% in de afgelopen 24 uur en -16.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 272.95K$ 272.95K $ 272.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 272.95K$ 272.95K $ 272.95K Circulerende voorraad 76.66 76.66 76.66 Totale voorraad 76.66334282579258 76.66334282579258 76.66334282579258

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped Aave Arbitrum ezETH is $ 272.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WAARBEZETH is 76.66, met een totale voorraad van 76.66334282579258. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 272.95K.