Wrapped 0G (W0G) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.084 $ 1.084 $ 1.084 24u laag $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24u hoog 24u laag $ 1.084$ 1.084 $ 1.084 24u hoog $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Hoogste prijs ooit $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Laagste prijs $ 0.94681$ 0.94681 $ 0.94681 Prijswijziging (1u) +0.34% Prijswijziging (1D) -6.29% Prijswijziging (7D) -26.52% Prijswijziging (7D) -26.52%

Wrapped 0G (W0G) real-time prijs is $1.1. De afgelopen 24 uur werd er W0G verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.084 en een hoogtepunt van $ 1.22, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De W0G hoogste prijs aller tijden is $ 3.31, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.94681 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is W0G met +0.34% veranderd in het afgelopen uur, -6.29% in de afgelopen 24 uur en -26.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Wrapped 0G (W0G) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.39M$ 13.39M $ 13.39M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.39M$ 13.39M $ 13.39M Circulerende voorraad 12.14M 12.14M 12.14M Totale voorraad 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

De huidige marktkapitalisatie van Wrapped 0G is $ 13.39M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van W0G is 12.14M, met een totale voorraad van 12139349.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.39M.