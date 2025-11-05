WPAY (WPAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.169901 24u hoog $ 0.172179 Hoogste prijs ooit $ 0.262798 Laagste prijs $ 0.04720244 Prijswijziging (1u) -0.09% Prijswijziging (1D) +0.32% Prijswijziging (7D) -0.19%

WPAY (WPAY) real-time prijs is $0.171001. De afgelopen 24 uur werd er WPAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.169901 en een hoogtepunt van $ 0.172179, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WPAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.262798, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04720244 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WPAY met -0.09% veranderd in het afgelopen uur, +0.32% in de afgelopen 24 uur en -0.19% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WPAY (WPAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.04M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.71B Circulerende voorraad 11.92M Totale voorraad 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van WPAY is $ 2.04M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WPAY is 11.92M, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.71B.