WOWswap (WOW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WOWswap (WOW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

WOWswap (WOW) Informatie WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. WOWswap is a decentralized leveraged trading protocol that runs on top of Pancakeswap DEX based on Binance Smart Chain. With WowSwap traders can buy and sell their favorite tokens with up to 5X leverage by borrowing extra BNB from the lending pool. Liquidity providers can supply BNB to the lending pool and receive interest paid by the traders. Officiële website: https://wowswap.io/ Koop nu WOW!

WOWswap (WOW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WOWswap (WOW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.36K $ 21.36K $ 21.36K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 656.67K $ 656.67K $ 656.67K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.52K $ 32.52K $ 32.52K Hoogste ooit: $ 70.0 $ 70.0 $ 70.0 Laagste ooit: $ 0.01135594 $ 0.01135594 $ 0.01135594 Huidige prijs: $ 0.03244518 $ 0.03244518 $ 0.03244518 Meer informatie over WOWswap (WOW) prijs

WOWswap (WOW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WOWswap (WOW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOW begrijpt, kun je de live prijs van WOW token verkennen!

Prijsvoorspelling van WOW Wil je weten waar je WOW naartoe gaat? Onze WOW prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOW token!

