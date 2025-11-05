Worthless Coin (WORTHLESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.38% Prijswijziging (1D) +114.83% Prijswijziging (7D) +51.67% Prijswijziging (7D) +51.67%

Worthless Coin (WORTHLESS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WORTHLESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WORTHLESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.02278096, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WORTHLESS met -0.38% veranderd in het afgelopen uur, +114.83% in de afgelopen 24 uur en +51.67% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Worthless Coin (WORTHLESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 347.12K$ 347.12K $ 347.12K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 347.12K$ 347.12K $ 347.12K Circulerende voorraad 999.92M 999.92M 999.92M Totale voorraad 999,918,298.977122 999,918,298.977122 999,918,298.977122

De huidige marktkapitalisatie van Worthless Coin is $ 347.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WORTHLESS is 999.92M, met een totale voorraad van 999918298.977122. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 347.12K.