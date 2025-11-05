Worthless (WORTHLESS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01738891 $ 0.01738891 $ 0.01738891 24u laag $ 0.03353715 $ 0.03353715 $ 0.03353715 24u hoog 24u laag $ 0.01738891$ 0.01738891 $ 0.01738891 24u hoog $ 0.03353715$ 0.03353715 $ 0.03353715 Hoogste prijs ooit $ 0.09603$ 0.09603 $ 0.09603 Laagste prijs $ 0.01145166$ 0.01145166 $ 0.01145166 Prijswijziging (1u) +2.45% Prijswijziging (1D) -13.89% Prijswijziging (7D) -31.52% Prijswijziging (7D) -31.52%

Worthless (WORTHLESS) real-time prijs is $0.02729983. De afgelopen 24 uur werd er WORTHLESS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01738891 en een hoogtepunt van $ 0.03353715, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WORTHLESS hoogste prijs aller tijden is $ 0.09603, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01145166 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WORTHLESS met +2.45% veranderd in het afgelopen uur, -13.89% in de afgelopen 24 uur en -31.52% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Worthless (WORTHLESS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 27.54M$ 27.54M $ 27.54M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 27.54M$ 27.54M $ 27.54M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Worthless is $ 27.54M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WORTHLESS is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 27.54M.