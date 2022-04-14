Worms Among Us (WORMS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Worms Among Us (WORMS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Worms Among Us (WORMS) Informatie WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. WORMS it's a memecoin token that will have it's own comic series, and collection of NFT's. It's created on the Solana blockchain through Pump.Fun. The purpose it's to create a transparent and honest coin, with the idea of bringing trust to the holders. The storyline it's being crafted along with a Literature Proffesor from the Melbourne University. All of our designs and art it's done on paper first, and then just for colour it's bring into a computer. Officiële website: http://wormsamongus.com Koop nu WORMS!

Worms Among Us (WORMS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Worms Among Us (WORMS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Totale voorraad: $ 985.70M $ 985.70M $ 985.70M Circulerende voorraad: $ 985.70M $ 985.70M $ 985.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Hoogste ooit: $ 0.00109254 $ 0.00109254 $ 0.00109254 Laagste ooit: $ 0.00000327 $ 0.00000327 $ 0.00000327 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Worms Among Us (WORMS) prijs

Worms Among Us (WORMS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Worms Among Us (WORMS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WORMS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WORMS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WORMS begrijpt, kun je de live prijs van WORMS token verkennen!

Prijsvoorspelling van WORMS Wil je weten waar je WORMS naartoe gaat? Onze WORMS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WORMS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!