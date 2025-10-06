De live Worlds First Memecoin prijs vandaag is 0.00227616 USD. Volg realtime LOLCOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LOLCOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Worlds First Memecoin prijs vandaag is 0.00227616 USD. Volg realtime LOLCOIN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LOLCOIN prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Worlds First Memecoin Prijs (LOLCOIN)

1 LOLCOIN naar USD live prijs:

$0.00227616
$0.00227616
-2.90%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) live prijsgrafiek
Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0021872
24u laag
$ 0.00247189
24u hoog

$ 0.0021872
$ 0.00247189
$ 0.00795894
$ 0
-0.82%

-2.97%

-1.28%

-1.28%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) real-time prijs is $0.00227616. De afgelopen 24 uur werd er LOLCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0021872 en een hoogtepunt van $ 0.00247189, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOLCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00795894, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOLCOIN met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, -2.97% in de afgelopen 24 uur en -1.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Marktinformatie

$ 2.28M
--
$ 2.28M
999.61M
999,612,754.218761
De huidige marktkapitalisatie van Worlds First Memecoin is $ 2.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOLCOIN is 999.61M, met een totale voorraad van 999612754.218761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.28M.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Worlds First Memecoin naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Worlds First Memecoin naar USD $ -0.0013485952.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Worlds First Memecoin naar USD $ -0.0008915666.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Worlds First Memecoin naar USD $ +0.0012794904845761745.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.97%
30 dagen$ -0.0013485952-59.24%
60 dagen$ -0.0008915666-39.16%
90 dagen$ +0.0012794904845761745+128.38%

Wat is Worlds First Memecoin (LOLCOIN)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Worlds First Memecoin Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Worlds First Memecoin (LOLCOIN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Worlds First Memecoin (LOLCOIN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Worlds First Memecoin te bekijken.

Bekijk nu de Worlds First Memecoin prijsvoorspelling !

LOLCOIN naar lokale valuta's

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Worlds First Memecoin (LOLCOIN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LOLCOIN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Hoeveel is Worlds First Memecoin (LOLCOIN) vandaag waard?
De live LOLCOIN prijs in USD is 0.00227616 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LOLCOIN naar USD prijs?
De huidige prijs van LOLCOIN naar USD is $ 0.00227616. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Worlds First Memecoin?
De marktkapitalisatie van LOLCOIN is $ 2.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LOLCOIN?
De circulerende voorraad van LOLCOIN is 999.61M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LOLCOIN?
LOLCOIN bereikte een ATH-prijs van 0.00795894 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LOLCOIN?
LOLCOIN zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LOLCOIN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LOLCOIN is -- USD.
Zal LOLCOIN dit jaar hoger gaan?
LOLCOIN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LOLCOIN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.