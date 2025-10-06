Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0021872, 24u hoog $ 0.00247189, Hoogste prijs ooit $ 0.00795894, Laagste prijs $ 0, Prijswijziging (1u) -0.82%, Prijswijziging (1D) -2.97%, Prijswijziging (7D) -1.28%

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) real-time prijs is $0.00227616. De afgelopen 24 uur werd er LOLCOIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0021872 en een hoogtepunt van $ 0.00247189, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LOLCOIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00795894, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LOLCOIN met -0.82% veranderd in het afgelopen uur, -2.97% in de afgelopen 24 uur en -1.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Worlds First Memecoin (LOLCOIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.28M, Volume (24u) --, Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.28M, Circulerende voorraad 999.61M, Totale voorraad 999,612,754.218761

De huidige marktkapitalisatie van Worlds First Memecoin is $ 2.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LOLCOIN is 999.61M, met een totale voorraad van 999612754.218761. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.28M.