World Series of Degens (WSOD) Informatie World Series of Degens is a Solana-based meme project that caters to "degens" (short for degenerates, a term of endearment amongst people who love to gamble on crypto, sports, poker, slots, etc.). It's mascot is "Degen Danny." But WSOD is also more than just a meme idea; it also has utility. Things like leaderboards, giveaways, sponsored entries into poker events, and even merch (i.e., patches, wristbands, etc.). Those in the WSOD community can share "bad beat" stories, discuss their pending wagers, and much more. The more active you are in the WSOD community, the more you'll rank on WSOD's leaderboards, which makes you eligible for recognition and prizes. Officiële website: https://wsod.io

World Series of Degens (WSOD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor World Series of Degens (WSOD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 56.99K $ 56.99K $ 56.99K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 56.99K $ 56.99K $ 56.99K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over World Series of Degens (WSOD) prijs

World Series of Degens (WSOD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van World Series of Degens (WSOD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WSOD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WSOD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WSOD begrijpt, kun je de live prijs van WSOD token verkennen!

