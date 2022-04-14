World Friendship Cash (WFCA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in World Friendship Cash (WFCA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

World Friendship Cash (WFCA) Informatie WFCA is committed to building a digital economy that transcends the virtual and the real to solve the social and economic problems that Japan is currently facing, combine Japan's soft power with its hard power, and empower Japanese industries to enter the digital age. WFCA will create a metaverse platform that deeply integrates Japanese anime culture and traditional craftsman spirit. We will develop the anime NFT market to support creators to digitise their works through NFT, establish a virtual shopping mall to sell high-quality products from all over Japan, and open offline physical stores to form an O2O closed loop. Meanwhile, WFCA is applying to become a blockchain bank that not only supports crypto assets, but also provides complete legal tender account services. We will also build financial infrastructures such as exchanges, asset custody platforms, and asset management terminals. The goal of WFCA is to become a bridge between the virtual world and the real world, creating a new digital economy system. We welcome every creator and product producer to join this new digital ecosystem. Let's step into the new era of Web3 together! Officiële website: https://wfca.io/ Whitepaper: https://wfca.io/assets/doc/WFCA_Whitepaper_ver1.1_220922.pdf?v20231004

World Friendship Cash (WFCA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor World Friendship Cash (WFCA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 415.17M $ 415.17M $ 415.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M Hoogste ooit: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Laagste ooit: $ 0.00139981 $ 0.00139981 $ 0.00139981 Huidige prijs: $ 0.02424429 $ 0.02424429 $ 0.02424429 Meer informatie over World Friendship Cash (WFCA) prijs

World Friendship Cash (WFCA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van World Friendship Cash (WFCA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WFCA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WFCA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WFCA begrijpt, kun je de live prijs van WFCA token verkennen!

Prijsvoorspelling van WFCA Wil je weten waar je WFCA naartoe gaat? Onze WFCA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WFCA token!

