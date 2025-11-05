World Cat (WORLD CAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01455673 24u hoog $ 0.01823929 Hoogste prijs ooit $ 0.09714 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.73% Prijswijziging (1D) -11.76% Prijswijziging (7D) -40.48%

World Cat (WORLD CAT) real-time prijs is $0.01491188. De afgelopen 24 uur werd er WORLD CAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01455673 en een hoogtepunt van $ 0.01823929, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WORLD CAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.09714, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WORLD CAT met +0.73% veranderd in het afgelopen uur, -11.76% in de afgelopen 24 uur en -40.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

World Cat (WORLD CAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.19M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.19M Circulerende voorraad 80.00M Totale voorraad 79,999,978.71555756

De huidige marktkapitalisatie van World Cat is $ 1.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WORLD CAT is 80.00M, met een totale voorraad van 79999978.71555756. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.19M.