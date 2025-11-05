BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live World Cat prijs vandaag is 0.01491188 USD. Volg realtime WORLD CAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WORLD CAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live World Cat prijs vandaag is 0.01491188 USD. Volg realtime WORLD CAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de WORLD CAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over WORLD CAT

WORLD CAT Prijsinformatie

Wat is WORLD CAT

WORLD CAT officiële website

WORLD CAT tokenomie

WORLD CAT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

World Cat logo

World Cat Prijs (WORLD CAT)

Niet genoteerd

1 WORLD CAT naar USD live prijs:

$0.01491135
$0.01491135$0.01491135
-11.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
World Cat (WORLD CAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:07:37 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01455673
$ 0.01455673$ 0.01455673
24u laag
$ 0.01823929
$ 0.01823929$ 0.01823929
24u hoog

$ 0.01455673
$ 0.01455673$ 0.01455673

$ 0.01823929
$ 0.01823929$ 0.01823929

$ 0.09714
$ 0.09714$ 0.09714

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

-11.76%

-40.48%

-40.48%

World Cat (WORLD CAT) real-time prijs is $0.01491188. De afgelopen 24 uur werd er WORLD CAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01455673 en een hoogtepunt van $ 0.01823929, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WORLD CAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.09714, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WORLD CAT met +0.73% veranderd in het afgelopen uur, -11.76% in de afgelopen 24 uur en -40.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

World Cat (WORLD CAT) Marktinformatie

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

80.00M
80.00M 80.00M

79,999,978.71555756
79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

De huidige marktkapitalisatie van World Cat is $ 1.19M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WORLD CAT is 80.00M, met een totale voorraad van 79999978.71555756. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.19M.

World Cat (WORLD CAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van World Cat naar USD $ -0.00198885490102831.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van World Cat naar USD $ -0.0096301800.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van World Cat naar USD $ -0.0108032887.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van World Cat naar USD $ -0.020236220186365556.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00198885490102831-11.76%
30 dagen$ -0.0096301800-64.58%
60 dagen$ -0.0108032887-72.44%
90 dagen$ -0.020236220186365556-57.57%

Wat is World Cat (WORLD CAT)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

World Cat (WORLD CAT) hulpbron

Officiële website

World Cat Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal World Cat (WORLD CAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je World Cat (WORLD CAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor World Cat te bekijken.

Bekijk nu de World Cat prijsvoorspelling !

WORLD CAT naar lokale valuta's

World Cat (WORLD CAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van World Cat (WORLD CAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van WORLD CAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over World Cat (WORLD CAT)

Hoeveel is World Cat (WORLD CAT) vandaag waard?
De live WORLD CAT prijs in USD is 0.01491188 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige WORLD CAT naar USD prijs?
De huidige prijs van WORLD CAT naar USD is $ 0.01491188. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van World Cat?
De marktkapitalisatie van WORLD CAT is $ 1.19M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van WORLD CAT?
De circulerende voorraad van WORLD CAT is 80.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van WORLD CAT?
WORLD CAT bereikte een ATH-prijs van 0.09714 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van WORLD CAT?
WORLD CAT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van WORLD CAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van WORLD CAT is -- USD.
Zal WORLD CAT dit jaar hoger gaan?
WORLD CAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de WORLD CAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:07:37 (UTC+8)

World Cat (WORLD CAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,907.22
$102,907.22$102,907.22

-0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,363.65
$3,363.65$3,363.65

-4.09%

Solana logo

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-1.33%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0213
$1.0213$1.0213

+36.62%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,907.22
$102,907.22$102,907.22

-0.26%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,363.65
$3,363.65$3,363.65

-4.09%

Solana logo

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-1.33%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2732
$2.2732$2.2732

-0.38%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16573
$0.16573$0.16573

+1.09%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03708
$0.03708$0.03708

+48.32%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01224
$0.01224$0.01224

+63.20%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00555
$0.00555$0.00555

-14.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2319
$0.2319$0.2319

+363.80%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05280
$0.05280$0.05280

+244.19%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047455
$0.0000000047455$0.0000000047455

+238.91%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2088
$0.2088$0.2088

+218.77%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008979
$0.000008979$0.000008979

+135.23%