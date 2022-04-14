WOOHOO (WOOHOO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WOOHOO (WOOHOO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WOOHOO (WOOHOO) Informatie WOOHOO - Welcome to ROAR THE MEME! The 52099 On-Chain WOOHOO Fest. Only Howlers Are Real Web3 Natives! WOOHOO is powered by the BrightONE community and driven by BrightHub Finance. Fuel your roar with $WOOHOO on BNB Chain leveraging 4TISO and airdrops rituals. Mint, Earn and Stake for drops. Enjoy lightning-fast swaps and community-driven meme events. No whales, just roaring believers. Collect exclusive NFTs and govern the tribe via ROARDAO. Officiële website: https://woohoo.love Whitepaper: https://docs.woohoo.love/ Koop nu WOOHOO!

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WOOHOO (WOOHOO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.43 $ 52.43 $ 52.43 Totale voorraad: $ 52.00M $ 52.00M $ 52.00M Circulerende voorraad: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.36K $ 1.36K $ 1.36K Hoogste ooit: $ 0.840831 $ 0.840831 $ 0.840831 Laagste ooit: $ 0.00002602 $ 0.00002602 $ 0.00002602 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over WOOHOO (WOOHOO) prijs

WOOHOO (WOOHOO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WOOHOO (WOOHOO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOOHOO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOOHOO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOOHOO begrijpt, kun je de live prijs van WOOHOO token verkennen!

Prijsvoorspelling van WOOHOO Wil je weten waar je WOOHOO naartoe gaat? Onze WOOHOO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOOHOO token!

