Woofi the genius dog (WOOFI) Informatie We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto Officiële website: https://www.wooficoin.com/ Koop nu WOOFI!

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Woofi the genius dog (WOOFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 502.36K $ 502.36K $ 502.36K Totale voorraad: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M Circulerende voorraad: $ 991.12M $ 991.12M $ 991.12M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 502.36K $ 502.36K $ 502.36K Hoogste ooit: $ 0.00595592 $ 0.00595592 $ 0.00595592 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050686 $ 0.00050686 $ 0.00050686 Meer informatie over Woofi the genius dog (WOOFI) prijs

Woofi the genius dog (WOOFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Woofi the genius dog (WOOFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOOFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOOFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOOFI begrijpt, kun je de live prijs van WOOFI token verkennen!

