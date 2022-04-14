Woof (WOOF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Woof (WOOF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Woof (WOOF) Informatie Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide. Officiële website: https://www.woofai.co/ Koop nu WOOF!

Woof (WOOF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Woof (WOOF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 411.50K $ 411.50K $ 411.50K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 474.43M $ 474.43M $ 474.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 867.35K $ 867.35K $ 867.35K Hoogste ooit: $ 0.01513324 $ 0.01513324 $ 0.01513324 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00086829 $ 0.00086829 $ 0.00086829 Meer informatie over Woof (WOOF) prijs

Woof (WOOF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Woof (WOOF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WOOF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WOOF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WOOF begrijpt, kun je de live prijs van WOOF token verkennen!

Prijsvoorspelling van WOOF Wil je weten waar je WOOF naartoe gaat? Onze WOOF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WOOF token!

