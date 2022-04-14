WONG (WONG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in WONG (WONG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

WONG (WONG) Informatie WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go. WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go. Officiële website: https://www.wongcoin.io Koop nu WONG!

WONG (WONG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WONG (WONG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 203.03K $ 203.03K $ 203.03K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 203.03K $ 203.03K $ 203.03K Hoogste ooit: $ 0.00911235 $ 0.00911235 $ 0.00911235 Laagste ooit: $ 0.00016939 $ 0.00016939 $ 0.00016939 Huidige prijs: $ 0.00020291 $ 0.00020291 $ 0.00020291 Meer informatie over WONG (WONG) prijs

WONG (WONG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WONG (WONG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WONG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WONG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WONG begrijpt, kun je de live prijs van WONG token verkennen!

Prijsvoorspelling van WONG Wil je weten waar je WONG naartoe gaat? Onze WONG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WONG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!