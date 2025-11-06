WONEY (WONEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.42% Prijswijziging (1D) +25.33% Prijswijziging (7D) -10.55% Prijswijziging (7D) -10.55%

WONEY (WONEY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er WONEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WONEY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WONEY met +1.42% veranderd in het afgelopen uur, +25.33% in de afgelopen 24 uur en -10.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

WONEY (WONEY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Circulerende voorraad 871.71M 871.71M 871.71M Totale voorraad 871,710,019.254017 871,710,019.254017 871,710,019.254017

De huidige marktkapitalisatie van WONEY is $ 17.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WONEY is 871.71M, met een totale voorraad van 871710019.254017. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.12K.